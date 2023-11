Denzel Washington: Moja žena je tista, ki poskrbi za vse v naši hiši

Ženske so tiste, ki podpirajo tri, včasih celo štiri vogale pri hiši in tega se zaveda tudi Denzel Washington. Priljubljeni igralec je javno priznal, da je tako tudi pri njih doma. "Moja žena je tista, ki poskrbi za vse v naši hiši," je povedal v radijski oddaji Let's Go! s Tomom Bradyjem, Larryjem Fitzgeraldom in Jimijem Grayom.