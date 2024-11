Denzel Washington o boju z alkoholizmom: Goltal sem steklenice za 4000 evrov

Igralec, ki v teh dneh promovira film Gladiator 2, v katerem je nastopil v vlogi Macrinusa, je za Esquire spregovoril o sedaj že minuli ljubezni do vina. 69-letni zvezdnik je dejal, da so se njegove težave s prekomernim pitjem začele leta 1999, ko je dal pod hišo zgraditi vinsko klet in začel steklenice, ki jih je tam shranjeval, tudi hitro prazniti.

'Nikoli več kot dve steklenici hkrati'

Zvezdnik je razkril, da je praznil steklenice vina, za katere je odštel tudi po 4000 evrov, a ni nikoli pil več kot dve steklenici hkrati. Kot je dejal, je za alkoholne pijače naročal tudi dostavo iz ene od trgovin v Los Angelesu, vsakič pa je naročil dve steklenici vina. Kot piše TMZ, naj bi ga žena Pauletta nekoč vprašala, zakaj samo dve, Denzel pa naj bi ji odgovoril, da če bo naročil več, bo tudi spil več.