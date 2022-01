Denzel Washington o pokojnem Chadwicku Bosemanu: Tiho je trpel

V intervjuju za Variety je Denzel Washington dejal, da je bil pokojni igralec Chadwick Boseman eden tistih ljudi, ki trpijo v tišini. Z oskarjem nagrajen igralec je zvezdnika Črnega panterja režiral v njegovem zadnjem filmu Ma Rainey's Black Bottom.

"Tiho je trpel. Odigral je v filmu in nihče ni vedel, da je bolan. Jaz nisem vedel. Nikoli ni o tem niti pisnil. Opravil je svoje delo. Včasih sem se spraševal, ali je z njim kaj narobe, ker je deloval šibko ali utrjeno. Nismo vedeli in to ni bila naša stvar. Dobro zanj, da je to obdržal zase," je dejal 67-letni igralec.