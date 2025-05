Denzel Washington se je na rdeči preprogi sprl z vsiljivim fotografom

Denzel Washington se je na rdeči preprogi filmskega festivala v Cannesu zapletel v spor s fotografom, ki naj bi bil preveč vsiljiv. 70-letni igralec je v Francijo pripotoval na premiero svojega novega filma Highest 2 Lowest , razgret spor pa se je zgodil, še preden je igralska zasedba stopila v dvorano in je Washington stopil vse do vrste fotografov, kjer je dotičnemu celo zažugal s prstom v obraz.

Ta se je zvezdniku le nasmejal in skušal zgladiti njun odnos, medtem pa zgrabil igralčevo roko in jo želel umakniti izpred svojega obraza, a je situacijo tako le poslabšal. "Nehaj, nehaj, nehaj," je ponavljal Washington, nato pa iztrgal svojo roko iz fotografove in odkorakal stran.