Denzel Washington si je skoraj odgriznil jezik: Poškodba vpliva na moj govor

OGLAS

Ameriški igralec Denzel Washington, ki je znan po franšizi Pravičnik, zaigral pa je še v uspešnicah Gladiator II, Nevarni let in Filadelfija, je v nedavnem podkastu New York Timesa dejal, da si je pred meseci skoraj odgriznil pol jezika, sedaj pa ga poškodba ovira pri govoru. 70-letni zvezdnik, ki se pripravlja na vlogo v drami Othello na Broadwayju, je dodal, da bodo njegovo govorno napako zaradi poškodbe najverjetneje zaznali tudi gledalci.

Denzel Washington zaradi poškodbe jezika težko govori. FOTO: AP icon-expand

"Pred nekaj meseci sem si skoraj odgriznil polovico jezika. Sedaj to vpliva na moj govor. Sili me, da se upočasnim, a ga moram uporabljati," je povedal zvezdnik in dodal:"V predstavi imam stavek, ki ga je res težko izgovoriti, saj je moj jezik še vedno otečen. Vpliva na vse."

Denzel, ki se je decembra dal krstiti in postal duhovnik z licenco, je svojo poškodbo povezal z vero in dejal, da mu je pokazala, zakaj mora vsak dan moliti. "Bogu sem rekel, da sem tukaj in da je najverjetneje to želel od mene. Nisem prepričan, zakaj sem si skoraj odgriznil jezik, rečem lahko le, da je bilo naključje," je še dodal in razkril, da je bila prav vera njegov moralni kompas, ki ga je vodil skozi celotno kariero.

"Na vse, kar sedaj počnem, skušam gledati skozi oči Boga in razmišljam, kaj želi od mene. Ne kar želijo drugi. Ne vem, kaj razmišljajo oni. Ko začneš razmišljati o tem, potem si ujet v zajčji luknji. Ko me sprašujejo, kaj želim ljudem dati s svojim filmom ali molitvijo, vedno odgovorim, da je odvisno od tega, kaj sami doprinesejo k temu. V Othellu so zanimive tematike, ki se dotikajo ljubosumja, bolečine, zavidanja in smrti, Kenny, naš režiser, pa jih na zanimiv način umešča v bližnjo prihodnost, kot temu sam pravi. Vsa ta našteta čustva postajajo v informacijski dobi drugačna," je igralec povezal svoje razmišljanje z novim projektom.