Denzel Washington v newyorškem parku presenetil mladoporočenca

66-letni igralec je park obiskal zaradi snemalnih obveznosti. Na lokaciji namreč trenutno sodeluje pri drami z naslovom Journal for Jordan.Podpisal se bo pod režijo, v glavni vlogi pa se pojavljata igralca Michael B. Jordan ter Tamara Tunie.

Sveže poročen par, Emily in Samija Saifana, ki sta zaposlena kot finančnika, sta med kratkim druženjem po kratkem pozdravu prejela tudi nekaj nasvetov za dolg in uspešen zakon. Washington je namreč poročen kar 37 let. Z ženo Pauletto sta usodni "da" izrekla leta 1983. Skupaj imata štiri otroke, najstarejši, John David Washington, je zvezdnik filma Malcolm and Marie, kjer je zaigral obZendayi.