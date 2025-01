Denzel Washington z novo vlogo v življenju: postal je duhovnik

V svoji karieri se je preizkusil v številnih vlogah, za uspešno upodabljanje likov na filmskih platnih pa je bil tudi večkrat nagrajen, celo z oskarjem. A Denzel Washington se zdaj podaja v povsem nove vode, novo vlogo, ki pa je tokrat njegova osebna odločitev in ni povezana s pripravo na film. Nedavno se je krstil in postal duhovnik.

Še pred nekaj tedni je zatrjeval, da vera v Hollywoodu ni več v modi, zdaj pa si je očitno premislil in obrnil nov list v življenju. Denzel Washington se je odločil, da se bo krstil in postal duhovnik. Pri legendarnem igralcu gre za osebno odločitev in ne za pripravo na kakršno koli filmsko vlogo. 69-letnik je bil krščen v soboto v cerkvi Kelly Temple of God in Christ, ki se nahaja v soseski Harlem v New Yorku. Izročili so mu tudi duhovniško licenco, ki mu bo v prihodnje omogočala posvečenje.

Novi dosežek igralca, ki smo ga nedavno občudovali v nadaljevanju filma Gladiator, je bil objavljen tudi na družbenih omrežjih. V posnetku, ki so ga predvajali na Facebooku, je zvezdnik dejal, da bo kmalu dopolnil 70 let in da je trajalo kar nekaj časa, da se je odločil za tak korak. "A zdaj sem tu. Če lahko Bog to stori zame, ni ničesar, česar ne bi mogel narediti. Nebo je dobesedno meja," je še dodal.

Ob slovesnem dogodku je ob svojem možu stala tudi Pauletta Washington.

Ob slovesnem dogodku je ob svojem možu stala tudi Pauletta Washington, ki je na njegovo odločitev izjemno ponosna. "46 let pozneje še vedno stojim ob njem, ker je tako želel Bog. Zelo sem ponosna nanj, je glava naše družine in odličen zgled otrokom," je v solzah dejala igralčeva soproga. Po slovesnosti, ki je vključevala potopitev Denzela v krstno vodo, je zvezdnik poziral tudi za fotografije s svojo duhovniško licenco in potrdilom o krstu.