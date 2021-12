Denzla Washingtona ob spominu na pokojno mater premagale solze

''Tukaj je bila zame, stala mi je ob strani, sedaj je ni več,'' je dejal zvezdnik in obenem prosil za robec. Voditelj je nato pokazal fotografijo, na kateri so Washington, njegova soproga Pauletta in mama Lennis. Posneta je bila leta 1990 na prireditvi ob podelitvi oskarjev, ko se je Denzel razveselil kipca za stransko vlogo v filmu Glory. Igralec se ni mogel več zadržati: ''Grozno je! Niti na njenem pogrebu nisem jokal,'' je želel pojasniti svoja čustva.

Lennis se je rodila leta 1924, odraščala je v newyorškem Harlemu. Leta 1949 se je poročila z Denzlovim očetom, v zakonu pa sta se jima rodila še Lorice in David. Po poklicu je bila lepotna strokovnjakinja, v lasti je imela nekaj salonov v domačem Mount Vernonu, aktivno je sodelovala v lokalni cerkvi. Denzel je o njuni močni vezi v preteklosti že spregovoril, v tokratnem intervjuju pa je poudaril: ''Dokler je to mogoče, objemite in imejte radi tiste, ki so vam blizu."