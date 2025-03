Depardieu na sodišču priznal dotikanje, a zanikal otipavanje

OGLAS

"Ne razumem, zakaj bi hodil naokoli in otipaval žensko, njeno zadnjico, njeno oprsje. Nisem nekdo, ki bi se drgnil ob druge na metroju," je igralec povedal v prvi izjavi na sojenju, ki naj bi po zadnjih navedbah trajalo najmanj tri dni. Gerard Depardieu je obtožen spolnega napada na dve ženski leta 2021 med snemanjem filma Les Volets Verts režiserja Jeana Beckerja.

Gerard Depardieu

76-letnega Depardieuja, ki je zaigral v več kot 200 filmih in televizijskih serijah, je doslej približno 20 žensk obtožilo neprimernega vedenja, vendar je to prvi primer, da je prišlo tudi do sodnega procesa. "Vse zanikam," je danes igralec še povedal na sodišču, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Igralka Anouk Grinberg, ki je zaigrala v filmu, je javno podprla obe tožnici: 54-letno članico filmske ekipe, identificirano samo kot Amelie, in 34-letno pomočnico režiserja. Obe ženski igralcu očitata spolno nasilje. Ko je pripovedoval o dogodkih med snemanjem, je Depardieu danes na sodišču še povedal, da je "bil petek, bilo je vroče, bilo je vlažno. Tehtam 150 kilogramov in bil sem slabe volje". Dodal je, da je po burnem pogovoru Amelie zgrabil za boke, a le zato, da mu ne bi spodrsnilo. Na vprašanje, ali je bil stik spolne narave, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa odgovoril: "Mislim, da ne."

Gerard Depardieu

Ko ga je sodnik vprašal, ali je na snemanju pil alkohol, se je Depardieu odzval odločneje in zanikal, da bi bil v igri alkohol. Amelie, ki je pričala po Depardieuju, je povedala, da se je igralec dejansko obnašal kot divja žival in sploh ni bil isti človek, kot je videti danes. Dodala je, da je imel igralec nenehno pripombe na račun žensk in njihovih oblačil, še piše AFP. Pred sodiščem je tudi ponovila, da je bila med snemanjem filma žrtev spolnega napada, spolnega nadlegovanja in seksističnih žalitev. Na vprašanje, zakaj tega ni takoj prijavila, je Amelie odgovorila: "Nisem želela govoriti o tem, počutila sem se ponižano. Profesionalno mi je šlo odlično in vedela sem, da bi pomenilo konec filma, če bi vložila policijsko prijavo." Po njenem pričanju je igralčev odvetnik Jeremie Assous pred sodiščem povedal, da se njena različica dogodkov ne ujema z resnico in dodal, da Depardieu ni nikoli priznal niti najmanjšega spolnega nadlegovanja. Kritiziral je tudi "ozračje strahu", ki naj bi pričam preprečevalo, da bi dajale izjave v korist obtoženca.

Gerard Depardieu