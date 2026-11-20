Gerard Depardieu se znova sooča z obtožbami, znova je pod drobnogledom policije. Tokrat se je v obtožnici znašel skupaj s pisateljem Michelom Houellebecqom. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, naj bi med snemanjem filma Terapija leta 2018 napadla in posilila žensko.

Gérard Depardieu je znova pod drobnogledom. FOTO: AP

"Najnovejši primer obtožbe se nanaša na film, v katerem sta omenjena igrala različici njiju samih, režiral pa ga je Guillaume Nicloux, ki je bil obtožen sokrivde pri spolni zlorabi," je povedal eden od virov. Domnevna žrtev je bila takrat stara 32 let, nihče od treh vpletenih pa navedb ni komentiral.

Obtožba je najnovejša v nizu obtožb na račun 77-letne filmske ikone, ki je v ponedeljek umaknil pritožbo zoper obsodbo zaradi spolnega napada na dve ženski med snemanjem nekega drugega filma. Prihodnji teden pa bo izvedel, ali mu bodo sodili zaradi domnevnega posilstva še ene igralke, Charlotte Arnould. Sodnik je odredil sojenje, vendar je igralec obtožbe zavrnil in se pritožil.

Michel Houellebecq naj bi z igralcem posilil dekle. FOTO: Profimedia