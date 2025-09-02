Depardieuja čaka sodni proces zaradi domnevnega posilstva igralke

Gerard Depardieu je v preteklosti obtožbe posilstva in spolnega napada na Charlotte Arnould odločno zavrnil in vztrajal, da je bil njun odnos sporazumen. "Sedem let kasneje, sedem let groze in pekla (...) Menim, da težko dojamem, kako ogromno je to. Odleglo mi je," je v odzivu povedala Arnould, ki je tožbo proti igralcu vložila leta 2018.

Primer so sprva zavrgli zaradi nezadostnih dokazov, a je Arnould vložila civilno tožbo, kar je pripeljalo do začetka sodne preiskave poleti 2020. Njena odvetnica Carine Durrieu-Diebolt je potrdila, da je bila sprejeta odločitev o sodnem procesu proti 76-letniku, ki je obtožen napada in posilstva Arnould v dveh primerih na svojem pariškem domu avgusta 2018.

Sodnica je odločitev sprejela nekaj mesecev po tem, ko je pariško sodišče Depardieuja maja letos v ločenem primeru zaradi spolnega napada na dve ženski med snemanjem filma leta 2021 obsodilo na 18 mesecev pogojne kazni. Sodišče je takrat tudi odredilo vpis igralca v register spolnih prestopnikov. Depardieu se je na sodbo pritožil.

Ta obsodba in vrsta drugih očitkov na račun Depardieuja v zadnjih letih so nepovratno omadeževali ugled igralca, ki je dolga desetletja veljal za velikana francoskega filma. Da jih je zlorabil, ga je obtožilo več kot 12 žensk.

Depardieu je zaigral v več kot 200 filmih in televizijskih serijah.