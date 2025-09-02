Svetli način
Tuja scena

Depardieuja čaka sodni proces zaradi domnevnega posilstva igralke

Pariz, 02. 09. 2025 18.24 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Francoska preiskovalna sodnica je odredila sodni proces zoper slavnega filmskega igralca Gerarda Depardieuja zaradi domnevnega posilstva in spolnega napada na igralko Charlotte Arnould leta 2018, so za francosko tiskovno agencijo AFP danes potrdili viri, ki so blizu primeru. Datum sojenja še ni določen.

Gerard Depardieu je v preteklosti obtožbe posilstva in spolnega napada na Charlotte Arnould odločno zavrnil in vztrajal, da je bil njun odnos sporazumen. "Sedem let kasneje, sedem let groze in pekla (...) Menim, da težko dojamem, kako ogromno je to. Odleglo mi je," je v odzivu povedala Arnould, ki je tožbo proti igralcu vložila leta 2018.

Gerard Depardieu
Gerard Depardieu FOTO: Profimedia

Primer so sprva zavrgli zaradi nezadostnih dokazov, a je Arnould vložila civilno tožbo, kar je pripeljalo do začetka sodne preiskave poleti 2020. Njena odvetnica Carine Durrieu-Diebolt je potrdila, da je bila sprejeta odločitev o sodnem procesu proti 76-letniku, ki je obtožen napada in posilstva Arnould v dveh primerih na svojem pariškem domu avgusta 2018.

Charlotte Arnould
Charlotte Arnould FOTO: Profimedia

Sodnica je odločitev sprejela nekaj mesecev po tem, ko je pariško sodišče Depardieuja maja letos v ločenem primeru zaradi spolnega napada na dve ženski med snemanjem filma leta 2021 obsodilo na 18 mesecev pogojne kazni. Sodišče je takrat tudi odredilo vpis igralca v register spolnih prestopnikov. Depardieu se je na sodbo pritožil.

Preberi še Gérard Depardieu spoznan za krivega spolnih napadov: 'To je zmaga vseh žensk'

Ta obsodba in vrsta drugih očitkov na račun Depardieuja v zadnjih letih so nepovratno omadeževali ugled igralca, ki je dolga desetletja veljal za velikana francoskega filma. Da jih je zlorabil, ga je obtožilo več kot 12 žensk.

Depardieu je zaigral v več kot 200 filmih in televizijskih serijah.

