Zmaga za Johnnyja Deppa: Amber Heard kriva obrekovanja

Porota je ugotovila, da so vse izjave zvezdnice, ki jih je povedala o njenem zakonu, napačne in so imele obrekovalne posledice. Depp bo prejel odškodnino v vrednosti 14 milijonov evrov.

Poroto je sestavljalo pet moških in dve ženski, starih od 20 do 60 let. Odločitev so sprejeli po treh posvetovanjih: petkovo je trajalo dve uri, torkovo sedem, nekaj ur pa so se odločali še v sredo. Odločitev so morali sprejeti na podlagi sojenja, ki se je začelo 11. aprila, trajalo pa je kar šest tednov.

Johnny Depp je Amber Heard tožil, ker je v članku za Washington post zapisala, da je bila žrtev družinskega nasilja. V njem sicer zvezdnika ni imenovala, a je Depp trdil, da je s tem onečastila njegovo ime, ker so vsi vedeli, da govori o njem. Posledično je oškodovala njegovo igralsko kariero, saj je izgubil dve veliki filmski vlogi – v šestem delu filma Pirati s Karibov in v franšizi Magične živali. Zaradi obrekovanja jo je igralec tožil za 46 milijona evrov, medtem ko je Heardova kasneje vložila ločeno tožbo zoper njega za 93 milijonov evrov, ker jo je označil za lažnivko in s tem škodil njenemu ugledu.