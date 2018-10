Depp prekinil molk o nekdanji ženi: Nisem nasilen človek!

Amber Heard in Johnny Depp imata za seboj umazano ločitev, on pa vztraja, da do nje nikoli ni bil nasilen.

Igralec Johnny Depp se je od precej mlajšeAmber Heard uradno ločil lansko leto, imela pa sta, milo rečeno, precej nestabilen zakon. Heardova ga je obtožila, da jo je nasilno napadel v njuni losangeleški vili. Superzvezdnik je obtožbe zanikal, nato pa sta dosegla izvensodno poravnavo, znesek pa naj bi ona namenila v dobrodelne namene.

Depp je zdaj dal prvi resni in poglobljeni intervju o celotni zadevi in je zanikal, da bi bil nasilen, za njene obtožbe pa dejal, da so ga spremenile iz "Pepelke v Kvazimoda". Za omenjeno revijo je dejal, da se je v preteklih treh letih znašel v "perverzni situaciji, ki so mu jo vsilili".

Dejal je celo, da so ga hollywoodski vplivneži "skušali utišati", in pravi, da se je pripravljen odpovedati igranju, če bi se zarota proti njemu še naprej nadaljevala. Sicer pa je prepričan, da bo resnica prišla na plano in da bo njegovo hollywoodsko poslanstvo rešeno.

"Boli, če te predstavljajo kot nekaj, kar je daleč od tega, kar si v resnici. A da bi škodoval nekomu, ki ga ljubiš? Kot nasilnež? Ne, to niti ne zveni kot jaz. Zato sem molčal, saj se me je to držalo in postajalo vedno bolj čudno. Ne bi se hotel meriti s kom, kdo ima daljšega. Izpljunite, kar imate za izpljuniti, ostalo pa bodo uredili moji odvetniki. Nikoli nisem šel in zlival gnojnice," je povedal.

Priznal je, da je čutil, kako njegov ugled kopni zaradi javne in umazane ločitve. "Ko ljudje začnejo dajati stvari v časopise, potem mora iti na test razuma," je prepričan. Po nekajmilijonski odškodnini, ki jo je moral plačati Heardovi, so ga tožili še menedžerji za 15,6 milijona evrov zaradi neplačanih dolgov, obenem pa so trdili, da je pol milijarde zaslužka zapravil za luksuzne domove, zasebna letala in pregrešno draga vina. Za neplačane račune ga je tožil tudi nekdanji odvetnik, varnostniki in nedavno tudi član ekipe filma City of Lies, da ga je v pijanosti udaril.

"Velik denar je v igri, ljudje me tožijo ob vsaki priložnosti. Zelo očitna stvar," je še povedal 55-letnik, ki je Hollywood in filmsko industrijo označil za "krut j**eni cirkus"in dodal, da "pozna resnico in da lahko od vsega skupaj odkoraka danes, od dela in kariere".