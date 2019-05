Depp trdi, da si je nekdanja soproga modrice na obrazu narisala

Igralka Amber Heard je leta 2016 vložila papirje za ločitev, kot vzrok pa navedla nasilno obnašanje zdaj že nekdanjega soproga, igralca Johnnyja Deppa. Zvezdnik je vse zanikal, nato pa sta se zunaj sodišča pogodila. V sklepni odločbi sta zapisala, da o dogajanju v času zakona ne bosta javno govorila. Amber se tega ni držala in Johnny je znova šel na sodišče.

Zvezdnica je nato na tožbo odgovorila z novimi materialnimi dokazi – fotografijami in videoposnetki. Zdaj se je znova oglasil igralec. "Vse obtožbe sem silovito zanikal, vse od trenutka, ko je Heardova prišla na dan z njimi maja 2016 in na sodišču dobila začasni nalog o nepribliževanju, to je dosegla z narisanimi modricami," je dejal v uradni izjavi ter dodal, da tako očividci kot tudi posnetki nadzornih kamer kažejo, da jih pred tem ni imela: "Do konca življenja bom to zanikal. Nisem se dotaknil ne Heardove ne katere koli druge ženske."

Poudaril je tudi, da so bile njene laži nedosledne, spreminjale so se in si nasprotovale, kajti nasprotna stran je s pričami, fotografskimi, zvočnimi in video posnetki dokazovala, kaj se je res dogajalo za zidovi njunega doma. Za konec pa je dodal, da je bil on tista oseba, ki je bila v razmerju žrtev: "Heardova je mešala amfetamine na recept ter mamila z alkoholom ter bila odgovorna za družinsko nasilje nad mano, tudi v pristnosti priče ... Zaradi tega sem utrpel tudi fizične poškodbe."

Kot primer je navedel trenutek, ko ji je predlagal, da bi podpisala predporočno pogodbo. Takrat naj bi vanj vrgla več steklenic, takrat naj bi tudi utrpel poškodbo prsta, zaradi katere je moral prestaviti celo snemanje Piratov s Karibov.

In nov odziv Heardove? Njen odvetnik je odločen: "Dokazi so jasni – Johnny Depp je pretepal Amber Heard. Vse to so obupani poskusi, ker si s tem želi oživiti kariero ..."