Depresivni Bieber prosi oboževalce, naj molijo zanj

Ameriški zvezdnik Justin Bieber je pred tedni prekinil molk o svojem duševnem stanju, zdaj pa prek Instagrama sledilce in oboževalce zaprosil za pomoč in molitev, saj se bori z depresijo.

"Želel sem vas samo obvestiti in upam, da se vas bo to, skozi kar grem, dotaknilo. Precej se borim. Počutim se zelo nepovezano in čudno. Vedno se vrnem, zato nisem zaskrbljen, želel sem samo povedati in vas prositi, da molite zame. Bog je zvest in molitve resnično delujejo, hvala,"je 25-letnik je delil čustveno sporočilo ob črno-beli fotografiji, na kateri je skupaj z menedžerjem Scooterjem BraunominKanyejem Westom.

Bieber ima na Instagramu več kot 105 milijonov sledilcev, v enem dnevu je prejel skoraj 4,5 milijona "všečkov", med tistimi, ki so mu zaželeli vse dobro, pa so bili tudi producent in DJ Diplo, Luis Fonsi in Madison Beer.

Justin naj bi bil sicer srečno poročen s Hailey Baldwin, v kateri ima veliko opore in je dobro seznanjena s stvarmi, ki ga pestijo."Ona je njegov kamen opore, razume ga, posluša in mu je vedno na voljo," so poročali viri za E! News.