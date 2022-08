Igralec Dev Patel posredoval v nasilnem prepiru med moškim in žensko

Igralec Dev Patel je bil v Adelaidu nedavno priča nasilnemu pretepu med moškim in žensko. Prepirala sta se na ulici in v trgovini, ko je ženska moškega zabodla. V bližini je bil tudi angleški zvezdnik skupaj s svojimi prijatelji, ki so med incidentom posredovali, par umirili in poklicali policijo ter reševalno vozilo, ki je žrtev odpeljalo v bolnišnico.

Novico je za BCC potrdil Patelov predstavnik za javnost: "Lahko potrdim, da so bili včeraj zvečer v Adelaidu Dev Patel in njegovi prijatelji priča nasilnemu prepiru, ki se je dogajal v večnamenski trgovini. Dev je ravnal nagonsko in poskušal umiriti situacijo ter prekiniti prepir. Skupina je bila k sreči uspešna. Počakali so na kraju dogodka, da je prišla policija in reševalna služba." V bolnišnico so odpeljali 32-letnega moškega iz Glengowrieja, ki je bil zaboden z nožem.

Igralčev predstavnik je nadaljeval: "V tej situaciji ni herojev. Žal, ta specifični dogodek osvetljuje večji sistemski problem marginaliziranih članov naše družbe, do katerih se ne vedemo dostojanstveno in s spoštovanjem, kot si to zaslužijo. Upamo, da bo pozornost, ki jo bo ta zgodba dobila (zgolj ker je vanjo vključena slavna oseba), v medijih delovala kot katalizator za zakonodajalce, da bodo sočutni pri sklepanju dolgotrajnih rešitev, ki ne bodo pomagale le vključenim posameznikom, ampak tudi širši družbi."