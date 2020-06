Devetletna hči Davida Schwimmerja mamo prosila, da ji pobrije lase

David Schwimmer in njegova nekdanja žena Zoe Buckman skušata svoji devetletni hčerki Cleo uresničiti vsako željo, a pri tem pazita, da ne bi bila preveč razvajena. Kot je pretekli konec tedna Zoe napisala na svoj Instagram, je na hčerko več kot ponosna. Ko jo je Cleo prosila, da ji pomaga zabriti lase, je ob fotografijah ponosna mama zapisala: Svet pravi 'Zažgite in na novo zgradite!' in naši otroci poslušajo, kaj se dogaja. Vidim, kako se otroci dandanes soočajo z normami in pričakovanji, s katerimi se mi v otroštvu nismo nikoli srečali. In to, da otroci slišijo in poslušajo, mi daje upanje!"

Sledilci mame devetletnice so bili nad dekličino potezo več kot navdušeni. Med njimi tudi pevka Paloma Faith, ki je zapisala: "Videti je odlično!", drugi komentator pa je napisal:"Zelo je lepa in na nek način je zdaj še bolj podobna svojemu očetu." Mnogi pa so se strinjali, da je Cleo prava mala rock zvezdnica.

Zoe in David sicer nista več skupaj, a sta ostala, kot pravita sama, najboljša prijatelja. Oba živita v New Yorku in skrbita, da svoji hčerki nudita najboljšo možno vzgojo obeh staršev. Na začetku junija sta se nekdanja zakonca pridružila protestnikom, ki se na ulicah Združenih držav Amerike borijo za enakopravnost med rasami in ki se borijo proti policijskemu nasilju, po tem ko je zaradi policijskega nasilja umrl 46-letni neoboroženi temnopolti George Floyd. David je na svojem Instagramu delil fotografijo s protestov in zapisal daljši zapis, kjer je poudaril, zakaj je pomembno, da se borimo za enakopravnost in dodal, da si želi zgraditi boljšo prihodnost za otroke, še posebej ker ima tudi sam doma devetletno deklico.