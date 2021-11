Devin Booker Kendall Jenner ob rojstnem dnevu: 'Ti si najlepša ženska'

"Najlepša ženska," je David pospremil prvo objavo, na kateri zaljubljenca sedita na zunanji terasi. Kendall na posnetku gleda proč od kamere, medtem ko Booker sedi poleg nje in jo opazuje z nasmeškom in zaljubljenim pogledom.

Kendall in Devin sta govorice, da sta par, prvič zanetila aprila 2020, vendar svojega razmerja nista javno potrdila vse do letošnjega valentinovega, ko sta na Instagramu delila skupne fotografije. Parček je junija praznoval prvo obletnico razmerja.

Na naslednji fotografiji, ki jo je delil s svojimi sledilci in oboževalci, pa David svojo boljšo polovico objema od zadaj, medtem pa je Kendall glavo naslonila na njegovo ramo. Objavo je pospremil zgolj s simbolom ključavnice in pri tem označil Kendallin profil. Ta gesta oziroma ključavnica lahko simbolizira večno in nesmrtno ljubezen.

"Kar je bilo sprva videti zgolj kot zabavna avantura, je zdaj resno razmerje," je vir februarja povedal za People. "Kendall je zelo srečna z Devinom."

Vir je za People pred časom dejal, da je Kendall nora na zvezdnika NBA, ki igra za košarkarsko ekipo Phoenix Suns."Nikoli ni bila videti srečnejša. Tudi njena celotna družina ima rada Devina," je vir dejal o zvezdnici resničnostnega šova V koraku z družino Kardashian (Keeping Up with the Kardashians). Po besedah virov se njun odnos vse bolj krepi. "Devin je tako super fant. Je zelo neopazen in ne želi biti slaven. Zelo je prijazen do Kendall."