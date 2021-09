Diana naj bi pred smrtjo načrtovala selitev v Kalifornijo

Stewart je razkril, da je valižanska princesa želela ustvarjati v svetu filma, zato je razmišljala o selitvi v Kalifornijo, kjer sedaj živi njen najmlajši sin s svojo družino. "Načrtovala je, da bo veliko časa preživela v Hollywoodu. Bistvo je bilo v tem, da je Diana resnično želela raziskovati svojo ustvarjalno moč. Vse, kar je počela, je bilo podpisano z avtogramom odličnosti, kar pomeni, da se je posvetovala s pravimi ljudmi." V zaključku je dejal, da je pokojna princesa vedno zaposlovala prave ljudi in jim dala dobre možnosti za napredovanje, predvsem pa je pri delu svoji ekipi pomagala tudi sama.

Nekdanji Dianin glasovni trener Stewart Pearce je za Daily Mail povedal, da se je princesa pred smrtjo želela podati v filmske vode. "V mislih je imela mnogo velikih projektov, ki so ji jih ponujali. Ena od večjih priložnosti, ki si jih je želela ustvariti, je bil razvoj dokumentarnih filmov o treh dobrodelnih zanimanjih, ki bi se razvili v velike filmske projekte."

Diana, ki je bila s princem Charlesom poročena med letoma 1981 in 1996, je tragično umrla v prometni nesreči v Parizu leta 1997. Stara je bila 36 let. William je takrat štel 15, Harry pa 12 let.