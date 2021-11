Diana Ross bo po več kot desetletju predstavila nov videospot

Slovita ameriška pevka Diana Ross bo izdala nov album Thank You, ki ga bo pospremila tudi premiera videospota za skladbo All Is Well. Gre za njen prvi videospot po več kot desetletju, režirala pa ga je Amanda Demme v sodelovanju s pevkinima sinovoma Evanom Rossom in Rossom Naessom.

"Sinova sta verjela vame in me spodbudila k ustvarjanju tega videa," je poudarila Diana Ross. Po skoraj dveh letih brez koncertov in kamer sta ji Evan in Ross namreč skupaj z režiserko Amando Demme pomagala, naj se vrne med ljudi.

icon-expand Diana Ross na nastopu leta 2019. FOTO: Profimedia

Izid svojega 25. albuma je Diana Ross že napovedala z naslovno skladbo Thank You, ki nakazuje, da celoten studijski izdelek preveva tema hvaležnosti. Pevka je glede tega dejala, da jo je med epidemijo pokonci držala ljubezen do glasbe: "Zadnje leto sem snemala novo glasbo in ta glasba je odsev sreče, ljubezni in hvaležnosti, ki jih občutim vsak dan. To je album, ki časti življenje in je namenjen vsem vam!"

Dodala je, da je ob njegovem nastajanju začutila, da bi rada ustvarila pomenljiv album, na katerem se bo soočila z vsem, kar se dogaja: "Z močjo glasbe ustvarjamo novo vrsto dialoga, ki podpira naše izbire in odločitve."