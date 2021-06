Diana Ross se vrača z novim albumom: To je moje darilo za vas

Posebej čustveno sporočilo pa je pevki poslal velik oboževalec Matt, ki je zapisal, da komaj čaka, da album podari svojim staršem: "Oba sta tvoja velika oboževalca in prava junaka v mojem življenju. Hvaležen sem za njuno pomoč in ljubezen v težkih časih. Veselim se, da jih bom lahko razvajal s tem albumom."

Poleg naznanila je pevka s sledilci delila tudi naslovno skladbo in videoposnetek, ki prikazuje njeno uspešno kariero. Album bo izšel 10. septembra, na njem pa bodo med drugim tudi skladbe If the World Just Danced, All Is Well, In Your Heart in Beautiful Love. "Ko boste slišali moj glas, boste slišali moje srce," je še zapisala v izjavi za javnost.