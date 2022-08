Diane Keaton dobila vlogo v Botru, čeprav ni prebrala knjige

Zvezdnica je z vlogo Kay Adams-Corleone leta 1972 zaslovela, ženo Michaela Corleona pa je upodobila tudi v obeh nadaljevanjih legendarnega Botra, ki je nastal pod režisersko taktirko Francisa Forda Coppola. "Menim, da imam veliko srečo. To menim. In na način, kako razmišljam o stvareh, recimo za Botra, da nisem prebrala Botra in se nisem zanimala zanj ali kaj podobnega, ker sem zgolj hodila na avdicije. Morala sem dobiti službo. Bila sem tam in povabili so me nazaj in sprejeli mene in Al Pacina," je iskreno priznala igralka.