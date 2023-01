Diane Keaton ni bila na zmenku že več kot 15 let: Nekoliko sem čudna

"Bila sem zaljubljena vanj, on pa me sploh ni zaznal. V filmu bi mu morala biti všeč, a mu ni bilo do tega," se je v smehu spominjala igralka, ki pa mu očitno ni zamerila, da ji čustev ni vračal. Zvezdnika sta po skoraj petih stoletjih znova zaigrala skupaj v romantični komediji, ki nosi naslov Maybe I Do, z oskarjem nagrajena igralka pa je dejala, da je Gere še vedno super.

Med pogovorom je beseda nanesla tudi na igralkino ljubezensko življenje, zvezdnica pa je odgovorila tudi na vprašanje, koliko časa je že preteklo od njenega zadnjega zmenka: "Na zmenku nisem bila že približno 15 let. najverjetneje so razmišljali, da je dovolj dovolj in da sem preveč čudna. Nekoliko sem čudna, a mi gre še kar v redu."