Diane Keaton po smrti za seboj pušča precejšnje bogastvo

Los Angeles, 14. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Igralka Diane Keaton, ki je umrla v starosti 79 let, za seboj pušča bogastvo, ocenjeno na skoraj 100 milijonov evrov. Zvezdnica filmov Klub vražjih babnic, Boter in Marvinova soba ni služila le s filmskimi uspešnicami, bila je tudi lastnica več nepremičnin, katerih posebnost je bila tudi zgodovinska vrednost, posredovala pa je tudi pri njihovi prodaji.

Premoženje igralke Diane Keaton, ki je umrla v starosti 79 let, ocenjujejo na približno 100 milijonov evrov. Zvezdnica, ki je med svojo dolgoletno kariero nastopila v številnih filmskih uspešnicah, je imela tudi poslovno žilico in je dobršen del bogastva ustvarila tudi s preprodajo nepremičnin, njena posebnost pa so bila posestva z zgodovinsko vrednostjo.

Igralka je zelo cenila arhitekturo in različne zgodovinske sloge, še posebej pa so ji bili pri srcu španski kolonializem in modernizem. Kupila in obnovila je kar nekaj posestev, ki jih je nato prodala zvezdniškim kolegom, med katerimi je bil 100 let star dvorec, ki ga je leta 2007 kupila za osem milijonov evrov in ga tri leta pozneje za približno 10 milijonov evrov prodala filmskemu producentu Ryanu Murphyju.

Leta 2002 je za neznano vsoto kupila nepremičnino v Bel Airu, po prenovi leta 2005 pa je posestvo prodala tehnološkemu mogotcu, zanj pa iztržila približno 15 milijonov evrov. Nepremičnino v okrožju Laguna Beach je istega leta kupila za slabih sedem milijonov, dve leti pozneje, ko jo je prenovila, pa jo je prodala za slabih 12 milijonov.

Leta 2017 je izdala knjigo z naslovom The House That Pinterest Built, kritiki pa so jo označili za vodnik po stilih in zakladnico navdiha za vse ljubitelje prenove in obnove domov. Igralka je nekoč razkrila, da je pred gradnjo svoje hiše upoštevala nasvet režiserke Nancy Meyers in se za navdih obrnila na priljubljeno spletno platformo s fotografijami.

Njeno premoženje bosta najverjetneje podedovala njena otroka, hčerka Dexter in sin Duke.

