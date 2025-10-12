Diane Keaton se je borila z zdravstvenimi težavami: Bilo je srce parajoče

Novica o smrti Diane Keaton je močno pretrela javnost, vendar pa naj bi se igralka zadnjih nekaj mesecev svojega življenja borila s poslabšanjem zdravstvenega stanja. "Bilo je tako nepričakovano, še posebej za nekoga s takšno močjo in duhom," je za People povedal vir.

S slabim zdravjem naj bi se soočila nenadoma. "Njeno zdravje se je poslabšalo zelo nenadoma, kar je bilo srce parajoče za vse, ki so jo imeli radi," je za omenjen medij povedala njena prijateljica. Viri dodajajo, da je bila igralka v svojih zadnjih mesecih obkrožena izključno z najožjo družino, ki se je odločila ohraniti dogajanje v strogi zasebnosti. Ta odločitev je pomenila, da celo dolgoletni prijatelji niso bili v celoti seznanjeni z njenim stanjem.

Ena izmed pomembnih sprememb v njenem življenju, v mesecih pred njeno smrtjo, je bila presenetljiva odločitev za prodajo njenega ljubljenega "sanjskega doma" v Los Angelesu. V marcu je bilo namreč njeno domovanje na prodaj za 25 milijonov evrov. Ta odločitev je presenetila številne, saj je zvezdnica pred tem izjavljala, da namerava v tej hiši prebivati do konca življenja. Keatonova je bila namreč znana tudi kot strastna ljubiteljica nepremičnin in notranjega oblikovanja, svojo prefinjenost in slog pa je prelila tudi v to nepremičnino, o kateri je celo napisala knjigo z naslovom The House that Pinterest Built.