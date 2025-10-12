Diane Keaton se je borila z zdravstvenimi težavami: Bilo je srce parajoče

Novica o smrti Diane Keaton je močno pretrela javnost, vendar pa naj bi se igralka zadnjih nekaj mesecev svojega življenja borila s poslabšanjem zdravstvenega stanja. "Bilo je tako nepričakovano, še posebej za nekoga s takšno močjo in duhom," je za People povedal vir.
S slabim zdravjem naj bi se soočila nenadoma. "Njeno zdravje se je poslabšalo zelo nenadoma, kar je bilo srce parajoče za vse, ki so jo imeli radi," je za omenjen medij povedala njena prijateljica. Viri dodajajo, da je bila igralka v svojih zadnjih mesecih obkrožena izključno z najožjo družino, ki se je odločila ohraniti dogajanje v strogi zasebnosti. Ta odločitev je pomenila, da celo dolgoletni prijatelji niso bili v celoti seznanjeni z njenim stanjem.
Ena izmed pomembnih sprememb v njenem življenju, v mesecih pred njeno smrtjo, je bila presenetljiva odločitev za prodajo njenega ljubljenega "sanjskega doma" v Los Angelesu. V marcu je bilo namreč njeno domovanje na prodaj za 25 milijonov evrov. Ta odločitev je presenetila številne, saj je zvezdnica pred tem izjavljala, da namerava v tej hiši prebivati do konca življenja. Keatonova je bila namreč znana tudi kot strastna ljubiteljica nepremičnin in notranjega oblikovanja, svojo prefinjenost in slog pa je prelila tudi v to nepremičnino, o kateri je celo napisala knjigo z naslovom The House that Pinterest Built.
V zadnjem času pa preminule zvezdnice niso videli niti njeni sosedje, ki so jo dnevno videvali na sprehodu z njenim kosmatincem. "Živela je v Brentwoodu vrsto let," je povedal vir za People in dodal: "Ljubila je svojo sosesko. Še pred nekaj meseci je vsak dan sprehajala psa. Ponavadi je bila oblečena enako, s klobukom in svojimi značilnimi sončnimi očali ne glede na vreme."
Čeprav so se okoliščine njenega umika iz javnosti in poslabšanja zdravja odvijale v strogi zasebnosti, njen doprinos k filmski umetnosti in njen vpliv kot osebe, ki je cenila umetnost in oblikovanje, ostajata neizpodbitna. Njena zapuščina živi skozi filme, ki so oblikovali generacije gledalcev, in skozi neizbrisen pečat, ki ga je pustila v svetu zabave. S svojo samosvojostjo, talentom in neobičajnim pristopom do življenja je pustila velik pečat ne le na velikem platnu, ampak tudi v srcih svojih oboževalcev in prijateljev, ki se je bodo spominjali kot izjemne in edinstvene umetnice.
Vzrok smrti Diane Keaton, ki je za seboj pustila žalujoča otroka, hčerko Dexter in sina Duka, ki ju je posvojila v svojih petdesetih letih, ni bil javno razkrit.
