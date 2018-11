Diane Kruger je postala mamica

Diane Kruger in Norman Reedus sta postala starša.

Po poročanju portala Peopleje igralka Diane Kruger rodila. S srčnim izbrancem Normanom Reedusom sta prvič postala starša. Za zdaj še ni znanih nobenih podrobnosti glede poroda, niti se ne ve ali sta se razveselila fantka ali deklice, še manj pa se ve, katero ime sta izbrala zanj.

Za Diane je to prvi otrok, medtem ko je za 49-letnega igralca drugi. Norman ima namreč že 19-letnega sina Mingusa, ki je plod njegove zveze z nekdanjo partnerico in manekenko Heleno Christensen.

Za razliko od nekaterih zvezdniških parov sta Diane in Norman zelo zadržana, ko pogovor nanese na njuno zasebno življenje. O nosečnosti nista nikoli govorila v medijih, so pa paparaci zvezdnico večkrat ujeli v objektiv in njen nosečniški trebušček.