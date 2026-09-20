Dianin brat: Harry in Meghan doživljata podoben medijski pritisk kot ona

Grof Charles Spencer, brat pokojne valižanske princese Diane, je v nedavnem pogovoru za BBC izrazil globoko zaskrbljenost nad ravnanjem britanskih medijev s princem Harryjem in njegovo soprogo Meghan. Po njegovih besedah so pritiski, ki sta jim podvržena vojvoda in vojvodinja Susseška, srhljivo podobni tistim, ki so v preteklosti zaznamovali in naposled uničili življenje njegove sestre. Spencer je izpostavil, da gre za sistemsko problematiko, kjer se zdi, da se družba iz princesine tragične zgodbe ni naučila ničesar, kljub jasnim opozorilom in grozovitim posledicam, ki so sledile njenemu stalnemu obleganju s strani tabloidov.

Princ Harry in Meghan Markle FOTO: Profimedia

Po mnenju brata pokojne princese so današnji mediji do Harryja in Meghan enako neizprosni, kot so bili do njegove sestre. Spencer izpostavlja, da se Diana ni mogla ubraniti stalnih 'napadov' tabloidov, kar jo je spravljalo v stanje nenehnega stresa in obupa. "Nisem tukaj, da bi govoril v imenu Harryja in Meghan, a za vsakogar, ki je vsakodnevno deležen takšnega uničujočega ravnanja, mora biti to izjemno škodljiv vpliv na njegovo življenje," je za BBC dejal na svojem posestvu Althorp.

Princesa Diana FOTO: Profimedia

Izpostavil je tudi, da se je v medijih ustvaril vtis, da je na "Harryjevi strani", vendar poudaril, da podpira oba nečaka. "Stojim ob strani obema sinovoma svoje pokojne sestre. Če bi kateri koli od njiju kar koli potreboval, bi bil enako pripravljen pomagati obema," je dejal.

Odnosi med kraljevo družino in Spencerjem ostajajo napeti, še posebej po njegovih nedavnih izjavah o kralju Karlu III. V knjigi spominov, ki bo izšla kmalu, je med drugim nekdanjega soproga svoje sestre obtožil, da je po njeni smrti dejal, da "jo bomo kmalu pozabili". Buckinghamska palača pa se je na Spencerjeve trditve odzvala z izjavo, da lahko "bolečina ob izgubi brata ali sestre zamegli razum". Poleg kritike medijev je v svojih zapisih izpostavil tudi nenavadno obnašanje takratnega princa Charlesa ob Dianini smrti. Kljub vsem zapletom pa grof Spencer poudarja, da njegova vloga ostaja nespremenjena: varovanje dediščine svoje sestre in podpora njenim otrokom v svetu, ki ju pogosto ne razume ali jima celo aktivno škoduje s senzacionalističnim poročanjem.