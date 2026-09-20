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Dianin brat: Harry in Meghan doživljata podoben medijski pritisk kot ona

London, 20. 09. 2026 12.16 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Earl Spencer

Brat pokojne princese Diane, Charles Spencer, je v odmevnem pogovoru opozoril na vzporednice med medijskim pritiskom, ki ga doživljata princ Harry in Meghan, ter tistim, ki mu je bila nekoč izpostavljena njegova sestra. Ob tem je poudaril, da se družba iz Dianine tragične zgodbe očitno ni naučila veliko.

Grof Charles Spencer, brat pokojne valižanske princese Diane, je v nedavnem pogovoru za BBC izrazil globoko zaskrbljenost nad ravnanjem britanskih medijev s princem Harryjem in njegovo soprogo Meghan. Po njegovih besedah so pritiski, ki sta jim podvržena vojvoda in vojvodinja Susseška, srhljivo podobni tistim, ki so v preteklosti zaznamovali in naposled uničili življenje njegove sestre. Spencer je izpostavil, da gre za sistemsko problematiko, kjer se zdi, da se družba iz princesine tragične zgodbe ni naučila ničesar, kljub jasnim opozorilom in grozovitim posledicam, ki so sledile njenemu stalnemu obleganju s strani tabloidov.

Princ Harry in Meghan Markle
Princ Harry in Meghan Markle
FOTO: Profimedia

Po mnenju brata pokojne princese so današnji mediji do Harryja in Meghan enako neizprosni, kot so bili do njegove sestre. Spencer izpostavlja, da se Diana ni mogla ubraniti stalnih 'napadov' tabloidov, kar jo je spravljalo v stanje nenehnega stresa in obupa. "Nisem tukaj, da bi govoril v imenu Harryja in Meghan, a za vsakogar, ki je vsakodnevno deležen takšnega uničujočega ravnanja, mora biti to izjemno škodljiv vpliv na njegovo življenje," je za BBC dejal na svojem posestvu Althorp.

Princesa Diana
Princesa Diana
FOTO: Profimedia

Izpostavil je tudi, da se je v medijih ustvaril vtis, da je na "Harryjevi strani", vendar poudaril, da podpira oba nečaka. "Stojim ob strani obema sinovoma svoje pokojne sestre. Če bi kateri koli od njiju kar koli potreboval, bi bil enako pripravljen pomagati obema," je dejal.

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Odnosi med kraljevo družino in Spencerjem ostajajo napeti, še posebej po njegovih nedavnih izjavah o kralju Karlu III. V knjigi spominov, ki bo izšla kmalu, je med drugim nekdanjega soproga svoje sestre obtožil, da je po njeni smrti dejal, da "jo bomo kmalu pozabili". Buckinghamska palača pa se je na Spencerjeve trditve odzvala z izjavo, da lahko "bolečina ob izgubi brata ali sestre zamegli razum". Poleg kritike medijev je v svojih zapisih izpostavil tudi nenavadno obnašanje takratnega princa Charlesa ob Dianini smrti. Kljub vsem zapletom pa grof Spencer poudarja, da njegova vloga ostaja nespremenjena: varovanje dediščine svoje sestre in podpora njenim otrokom v svetu, ki ju pogosto ne razume ali jima celo aktivno škoduje s senzacionalističnim poročanjem.

Razlagalnik

Posestvo Althorp je zgodovinski družinski dom družine Spencer v grofiji Northamptonshire v Angliji. To posestvo je bilo zgrajeno v 16. stoletju in je tesno povezano z zgodovino britanskega plemstva. Za javnost je najbolj znano kot kraj, kjer je odraščala princesa Diana in kjer je tudi pokopana na majhnem otoku sredi jezera na samem posestvu, kar ga dela za pomemben simbol njenega spomina.

Tabloidni mediji so vrsta časopisov in spletnih portalov, ki se osredotočajo na senzacionalistično poročanje, pogosto na račun zasebnosti znanih osebnosti. Za razliko od resnih časopisov, ki dajejo prednost politiki in gospodarstvu, tabloidi iščejo škandale, osebne drame in estradne novice. V primeru britanske kraljeve družine so tabloidi pogosto prestopili mejo zasebnosti, saj so z neprestanim sledenjem in vsiljivim fotografiranjem ustvarjali izjemno visok pritisk na posameznike, kar je bila ena ključnih težav, s katerimi se je soočala princesa Diana.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Meghan Markle Princesa Diana kraljeva družina princ Harry Grof Charles Spencer

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