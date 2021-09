Dianini oboževalci pred palačo obeležili obletnico njene smrti

24 let po smrti Diane Spencer so se valižanski princesi poklonili številni oboževalci, ki so v ta namen pred njeno palačo pustili nekaj spominkov. Svoji sestri se je poklonil tudi Charles Spencer, ki je na njunem družinskem dvorcu spustil družinsko zastavo, na uradni strani dvorca pa so objavili fotografijo hrastovega drevoreda, ki ga je Charles posadil v princesino čast.

Minila je 24. obletnica smrti princese Diane, ki je 31. avgusta 1997 umrla v avtomobilski nesreči v Parizu. Nekdanji princesi Walesa so se na dan njene smrti poklonili številni oboževalci, ki so pred njen londonski dom, Kensingtonsko palačo, položili rože, fotografije, naslikane portrete, sveče, britanske zastave in številne zapise, v katerih so se spominjali njenega življenja.

Diani se je poklonil tudi njen brat Charles Spencer, ki je na dvorcu Althorp, kjer sta s princeso odraščala, spustil družinsko zastavo na pol droga. Na Instagramu je v preprosti objavi, brez pripisa, objavil fotografijo spuščene zastave nad veličastnim domom, v katerem sedaj živi on s svojo ženo Karen Spencer, kanadsko podjetnico.

Uradno objavo so zapisali tudi na Twitterjevem profilu dvorca Althorp, kjer so razkrili čudovito gesto, s katero se je njen brat Charles, deveti grof v družini, pred približno 23 leti poklonil pokojni sestri. "Med letoma 1998 in 1999 je grof Spencer poskrbel za sajenje novega hrastovega drevoreda v spomin na svojo sestro Diano, princeso Walesa. Hrastov je 36, eden za vsako leto njenega življenja."

Številni oboževalci so se ljubljenke britanskih src spomnili z obiskom njenega spomenika, ki je nastal na pobudo njenih sinov, princa Williama in Harryja. Kip je običajno na ogled zgolj od srede do nedelje, a je kraljeva palača za zgodovinsko pomemben datum vrata odprla tudi v torek.