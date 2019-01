DiCapria ujeli med poljubljanjem 23 let mlajšega dekleta

Leonardo DiCaprio in Camila Morrone sta kljub precejšnji starostni razliki eden tistih parov, ki dokazujejo, da so leta zgolj številka in da je za uspešen odnos pomembno predvsem to, kako se ob izbrancu oziroma izbranki počutimo.

Slavni DiCaprio je od svoje izbranke starejši 23 let, v preteklosti pa je bil v razmerju z igralko Blake Lively, manekenko Kendal Lee Schuler, manekenko Gisele Bundchen in mnogimi drugimi slavnimi damami. Manekenka Camila Morrone je igralčevo pozornost ujela aprila lani, par pa so od takrat večkrat opazili skupaj – tako na zabavah kot tudi med vsakodnevnimi opravki. 44-letnik je že nekaj mesecev po začetem razmerju spoznal izbrankino mamo, 42-letnoLucilo Sola, ki je bila v tistem času v razmerju z igralcem Al Pacinom. Tokrat je zaljubljeni par pozornost fotografov pritegnil na zabavi v New Yorku – tam so ju namreč opazili med poljubljanjem, kot ponavadi, pa sta tudi zdaj nosila precej neizstopajoča oblačila. DiCaprio se niti ob tej priložnosti ni odpovedal svojemu, zdaj že prepoznavnemu, modnemu dodatku – kapi s šiltom.