DiCaprijevo dekle: Spoznala sta se, ko je imela le 10 let

Camila Morrone, dekle priljubljenega igralca Leonarda DiCapria, se ne zmeni za komentarje na račun njene zveze z 22 let starejšim zvezdnikom. Zdaj je razkrila celo, da sta se spoznala že, ko je ona imela le 10 let.

Pred dnevi je trenutno dekle Leonarda DiCapria, manekenka Camila Morrone, na svojem instagramu objavila serijo fotografij legendarnega igralskega para Lauren BacallinHumphreyja Bogarta ter spodaj zapisala: "Ljubezen, kot je ta."

Pod objavo se je zvrstilo kar nekaj negativnih komentarjev, saj so njeni sledilci potegnili vzporednico med legendarnim parom ter Camilo in Leonardom. Med obema paroma je namreč več kot 20 let razlike. "Leonarda zanima samo tvoje telo," je pod fotografijami napisal eden od manekenkinih sledilcev, drugi pa:"Vajina zveza se bo končala takoj, ko boš dopolnila 25 let." No drugi pa so jo napadli, češ, da je z Leonardom samo zato, da bi zaradi njega postala bolj prepoznavna in da bi se, kot so zapisali, preživljala na njegov račun.

Med Leonardom in Camilo je 22 let razlike. FOTO: Primorski dnevnik

Po tem, ko je dobila nič koliko negativnih odzivov na objavo, se je odločila posneti video in ga objaviti na instagram zgodbi (objava, ki izgine po 24 urah, op. a.). "Dobro jutro ljudje, Ravnokar sem prebrala nekaj komentarjev na svojem instagramu in o moj bog, kako so lahko nekateri tako zlobni do ljudi, o katerih ne vedo nič," je v videu povedala 22-letnica in nadaljevala: "Upam samo, da se bodo ljudje naučili živeti z malo manj sovraštva v sebi. Želim si, da bi svoj čas in svojo pozornost usmerili kam drugam. Življenje brez sovraštva je zelo lepo, veste."

Leonardo in Camila sta se spoznala, ko ju je predstavil njen očim - Al Pacino. FOTO: Profimedia