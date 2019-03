DiCaprio nadaljuje tradicijo 'zamaskiranosti'

44-letni igralec Leonardo DiCaprio je po dolgem času znova stopil na ulice s svojo 23 let mlajšo partnerico, Camillo Morrone , s katero je že skoraj leto dni v razmerju. Čeprav je javnost že seznanjena z njegovim 'statusom', sam še vedno vztraja pri zamaskiranosti, kakršne smo bili vajeni na samem začetku njunega razmerja. Takrat je bil na vseh fotografijah v spremstvu dekleta ujet z različnimi pokrivali, ki so vsaj delno zakrivala njegov obraz.

Par se je mudil v zahodnem delu Hollywooda, kamor se je odpravil nakupovat, fotografi pa ga ujeli med držanjem za roki. Leonardo se je skrival za kapo s šiltom in kapuco, medtem ko je Camilla v kratkih hlačah pokazala malce več gole kože. Par so v javnosti nazadnje opazili novembra lani, ko si je ogledal nogometno tekmo med Paris Saint-Germainom in Liverpoolom na stadionu Park princev v Parizu.

Igralec se je v zadnjem obdobju posvečal filmu Quentina Tarantina Once Upon A Time In Hollywood, ki bo na velika platna prišel 26. julija letos. To je tudi njegov prvi film po daljšem premoru: njegov zadnji film je bil Povratnik (leta 2015), za katerega je prejel tudi oskarja za najboljšega igralca v glavni vlogi.