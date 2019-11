DiCaprio o Greti Thunberg: Ona je voditeljica našega časa

Ameriški igralec Leonardo DiCaprio je pred nekaj urami na svojem uradnem Instagram profilu delil fotografijo, na kateri sedi ob mladi švedski aktivistki Greti Thunberg. Spomnimo, slednja je s svojim javnim nastopanjem in opozarjanjem o klimatski problematiki pritegnila pozornost svetovne javnosti, po valu navdušenja nad dekličino zavzetostjo pa so se pri nekaterih pojavili določeni dvomi in špekulacije, da je njen javni nastop v resnici zaigran.

DiCaprio je z zapisanim besedilom, objavljenim poleg fotografije na Instagramu, pokazal, da sodi med Gretine podpornike in oboževalce. V enem od stavkov je dejal celo, da je ''počaščen,''ker jo je lahko spoznal, označil pa jo je tudi za voditeljico našega časa.