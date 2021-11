DiCaprio o podnebni krizi: Če ne bomo ničesar storili, poznamo izid

V temačni satiri Don't Look Up, ki prihaja v kinematografe 10. decembra, Leonardo DiCaprio in Jennifer Lawrence igrata astronoma, katerih opozorila o bližajoči se katastrofi naletijo na gluha ušesa v močno strankarsko razdeljenih ZDA, ki jih vodi nesposobna predsednica, ki jo upodablja Meryl Streep. Celotna igralska zasedba je zvezdniško obarvana, saj v njem igrajo še Ariana Grande, Cate Blanchett, Mark Rylance in Jonah Hill. Na recenzije filma zaenkrat velja embargo, a prvi odzivi po četrtkovi predpremieri so bili navdušujoči.