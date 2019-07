DiCaprio o umrlem igralcu: Luke Perry je bil čudovit človek

"Odraščal sem z gledanjem serije Beverly Hills 90210 in zame je bil Perry eden od najbolj fenomenalnih ljudi na svetu. Ko sem ga zagledal na setu našega skupnega filma, sem obnemel," je povedal Leonardo za revijo Extra.

"Skupaj sva se usedla in poklepetala. Tako fenomenalen je bil, kot sem si ga predstavljal," je povedal o igralcu in dodal: "Res tragična izguba za filmski svet."To pa ni prvič, ko se je Leonardo spomnil na filmsko legendo, lepe besede mu je posvetil že v daljšem zapisu na Twitterju. "Luke Perry je bil prijazen in izredno nadarjen igralec," je svoje posvetilo začel oskarjevec in nadaljeval: "V čast mi je bilo sodelovati z njim. Moje sožalje njegovi družini in vsem bližnjim."

Nad sodelovanjem z legendarnim Perryjem je bil navdušen tudi Brad Pitt. "O moj bog, tam je Luke Perry," je Pitt povedal o prihodu na snemanje in dodal: "Spomnim se, ko smo bili še otroci in smo se mudili po trgovinah s sladkarijami, v studiu pa so snemali Beverly Hills, 90210. Res je bil najstniška ikona."55-letni igralec je priznal, da je ob misli na igranje skupaj s Perryjem, dobil metuljčke v trebuhu: "Bil je tako neverjetno skromen in predan. Ne bi mogel dobiti boljšega soigralca, s katerim sem preživel toliko časa na snemanju. Ob njem sem se počutil res nekaj posebnega."

Film Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, kjer bomo lahko videli številna velika filmska imena, prihaja na ameriška velika platna že konec tega tedna.