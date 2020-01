DiCaprio pomagal pri reševanju moškega, ki je padel s krova luksuzne jahte

Leonardo, ki je z dekletomCamilo Morrone dopustoval na karibskem otoku Sveti Bartolomej, je v času nesreče s prijatelji plul po Karibskem morju, skupina pa se je reševanju pridružila po prejemu klica v sili. The Sun je zapisal, da je bilo DiCaprijevo plovilo edino, ki je v času bližujoče se nevihte iskalo izgubljenega člana potniške posadke. Po besedah virov naj bi kapitan Club Med-a dejal, da je bila verjetnost preživetja moškega, ki je v oceanu preživel skoraj 11 ur, enaka ena proti milijardi oziroma podobna dvojni zmagi na loteriji.

''Leo in njegovi prijatelji ter kapitan plovila so se odločili pridružiti iskanju, njihova prizadevanja pa so obrodila sadove in rešila človeško življenje,'' je za People povedal vir, ki je želel ostati anonimen in dodal: ''Člani posadke so bili srečni, ker so lahko pomagali pri iskanju – še toliko bolj pa, ko so moškega končno našli in rešili iz oceana.''