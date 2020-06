DiCaprio svoji slavljenki pripravil zabavo na jahti

Leonardo DiCaprio in Camila Morrone svojega zasebnega življenja ne delita z javnostjo. Paparacem se je tokrat nasmehnila sreča, da so slavni parček ujeli v objektiv. 45-letni hollywoodski igralec je svojo drago presenetil za njen 23. rojstni dan in organiziral rojstnodnevno zabavo na jahti, dolgi kar 43 metrov. Med povabljenci so bili tudi Nina Dobrev, Lukas Haas in igralec Kevin Connolly, znan po vlogi v situacijski komedijiPriskledniki (Entourage).