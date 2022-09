DiCaprio vsako dekle zapusti okoli 25. leta: 'Ni bolj zanesljivega fenomena'

Pred dnevi je v tujini odjeknila vest, da je hollywoodski zvezdnik Leonardo DiCaprio po štirih letih zaključil zvezo z 22 let mlajšo Camilo Morrone . Mnogi so se ob novici takoj vprašali, ali je njun razhod povezan z mitom, da DiCaprio še ni imel partnerice, starejše od 25 let. Camila Morrone je namreč magično mejo četrtine stoletja prestopila junija letos.

Odmevne zveze z mladimi manekenkami segajo vse v leto 1999, ko je 25-letni DiCaprio pričel zvezo s takrat 18-letno Gisele Bündchen . Njuna zveza se je zaključila, ko je bila Brazilka stara 23 let. Kasneje se je Leonardo znašel v objemu s še enim Viktorijinim angelčkom, Bar Refaeli . Igralec in manekenka sta bila v zvezi med letoma 2005 in 2010 in se razšla, ko je bila Rafaelijeva stara 25 let. Temu sta sledili dve krajši zvezi s 23-letno igralko Blake Lively in 22-letno manekenko Erin Heatherton . Dve leti je Leonardo nato preživel s 23-letno manekenko Toni Garrn , čemur sta sledili krajši zvezi s 25-letno Kelly Rohrbach in 24-letno Nino Agdal , ki se je od igralca poslovila po tem, ko je na rojstnodnevni torti pihnila 25. svečko.

"Na planetu ni bolj zanesljivega fenomena kot to, da bo Leonardo DiCaprio zapustil dekle, ko bo to dopolnilo 25 let. Statistika te pusti odprtih ust," je pojav komentirala neka uporabnica na Twitterju. In res, statistika ne laže. Pa je fenomen oziroma mit DiCapriovih deklet zares resničen?

Zadnja Leova punca, prej omenjena Camila Morrone, je z igralcem zvezo pričela leta 2018, ko je bila stara 21 let. Njuna sicer zelo zasebna zveza je cvetela vse do tega poletja, ko so se pojavile govorice, da v njunem odnosu ni vse v najlepšem redu. "Tri stvari v življenju so gotove: smrt, davki in to, da Leonardo DiCaprio konča zvezo z dekletom, preden se njeni možgani dokončno razvijejo," je na Twitter zapisal uporabnik, ko je odjeknilo, da sta 25-letna Camila in DiCaprio končala zvezo.

Morda pa Leonardo Dicaprio ...

Ob novici o razhodu so splet poplavile šale na račun hollywoodskega zvezdnika. S šalami, v katerih so ljudje uporabili stavek "Morda pa Leonardo Dicaprio ...", so uporabniki skušali najti razlog, zakaj se DiCaprio tako vztrajno izogiba starejšim dekletom.