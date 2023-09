DiCaprio z novo 25-letnico: 'Veliko več kot le mimobežna ljubezen'

Čeprav so ga še nedavno ujeli v družbi Gigi Hadid na letališču in čeprav se je še to poletje s kolegi in dekleti zabaval na jahti, naj bi bil Leonardo DiCaprio zelo zaljubljen. Ključ do njegovega srca naj bi osvojila 25-letna italijanska manekenka Vittoria Ceretti, viri blizu para pa so prepričani, da je med njima resno.