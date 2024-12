Dick Van Dyke in Cher med tistimi, ki so pobegnili pred ognjenimi zublji

Igralec Dick Van Dyke in pevka Cher sta med tisočimi prebivalci, ki so zaradi požarov morali zapustiti svoje domove in se umakniti iz ene najbogatejših sosesk Malibuja. Požar je izbruhnil pred dvema dnevoma, do sedaj pa je uničil vsaj sedem domov, so sporočile oblasti. Ker se ta hitro širi proti hišam, so naročili popolno evakuacijo, do sedaj pa niso poročali o poškodbah.