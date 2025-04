Dick Van Dyke o 46 let mlajši ženi: Vsi so rekli, da nama ne bo uspelo

Dick Van Dyke uspešno dokazuje, da so leta zgolj številka. Igralec je za People spregovoril o svojem zakonu s 46 let mlajšo ženo Arlene Silver . "Tako dobro se razumeva," je povedal na dobrodelnem dogodku in dodal: "Vsi so rekli, da nama ne bo uspelo." 53-letna soproga pa je dejala: "Zelo nama je mar drug za drugega," in pojasnila, da je "srhljivo", kako dobro njun zakon deluje. "Pari iste starosti ne uspejo," se je še pošalila.

Zvezdnik je spregovoril tudi o njunem prvem srečanju na podelitvi nagrad SAG leta 2006. "Nikoli v življenju nisem pozdravil neznanega dekleta," je priznal in dodal: "Bil sem preveč prestrašen. Toda bil sem v zakulisju in ona je šla mimo in iz nekega razloga sem samo skočil in rekel: 'Živjo, jaz sem Dick.' Nekaj je bilo na njej, kar me je prevzelo, in imel sem prav."

Po njunem prvem srečanju je Van Dyke najel Silverjevo kot vizažistko za naslednje projekte, vendar sta začela hoditi šele leta kasneje. Slednja je med pogovorom še poudarila, da drug drugemu krepita moči in da je on v njej vzbudil občutek, da lahko uspe v vsem, kar si zada.

Par se je poročil leta 2012, ko je bil komik star 86 let, njegova izbranka pa 40 let. Van Dyke, ki je januarja komaj ušel obsežnim požarom v Los Angelesu, je nekoč dejal, da se sploh ni zavedal, da je njegova nežnejša polovica desetletja mlajša, ko jo je spoznal."Nisem vedel, da je bila enkrat mlajša od mene," je lansko leto povedal za Entertainment Tonight in dodal: "Imel sem srečo, da nisem odrasel. Usojeno nama je bilo."

Uspešen igralec je bil pred tem poročen z Margie Willett. Njun zakon je trajal od leta 1948 do leta 1984. Skupaj imata štiri otroke, 74-letnega Christiana, leto mlajšega Barryja, 69-letno Stacy in 63-letno Carrie Beth. Imel je tudi dolgotrajno razmerje z igralko Michelle Triolo Marvin, s katero je živel do njene smrti leta 2009.