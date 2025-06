Dick Van Dyke o 'prekletstvu' dolgega življenja: Izgubil sem veliko prijateljev

Igralec Dick Van Dyke, ki je najbolj znan po vlogi v filmu Mary Poppins, bo decembra dopolnil 100 let, zvezdnik pa je nedavno spregovoril o 'prekletstvu' dolgega življenja, ki ga je že izkusil tudi sam. 99-letnik je dejal, da je v minulih letih že večkrat žaloval za svojimi bližnjimi in prijatelji, ki jih je preživel, a priznal, da je bilo življenje do njega milostno.

OGLAS

Dick Van Dyke je razkril, kaj je prekletstvo, če živiš do skoraj 100. leta. Igralec, ki je star 99 let, je nedavno spregovoril o smrti dolgoletnega prijatelja Eda Asnerja, ki je umrl leta 2021, preden sta uspela posneti novo različico serije The Odd Couple iz leta 1970. Kot je povedal za People, je v minulih letih izgubil veliko prijateljev, kar je označil za prekletstvo dolgega življenja.

Dick Van Dyke je sicer vesel, da je dočakal visoko starost, a se je moral sprijazniti z izgubo številnih prijateljev in soigralcev. FOTO: Profimedia icon-expand

"To bi bilo zelo zabavno, a nama ni uspelo. Izgubil sem veliko prijateljev," je povedal v pogovoru, pri katerem je sodelovala tudi njegova žena Arlene Silver. "Preživel je vse," je pristavila 53-letnica, zvezdnik pa je pojasnil: "To je prekletstvo, ko živiš do 100 let." Arlene je omenila še, da je njen mož, kljub izgubam številnih prijateljev in soigralcev, zelo pozitivna oseba. "No, življenje je bilo zelo dobro do mene. Ne morem se pritoževati," je iskreno priznal Van Dyke.

Zakonca, ki sta poročena od leta 2012, sta se pohvalila tudi s svojim dolgim zakonom. "Zelo dobro se razumeva. Vsi so bili prepričani, da nama ne bo uspelo," je dejal igralec, ki je od žene starejši 46 let. "Zelo se imava rada," se je strinjala Arlene, ki je tudi sama presenečena, kako dobro funkcionirata kot zakonca, v šali pa je dodala: "Pri ljudeh, ki so enake starosti, ne traja."

Igralec je v minulih mesecih že spregovoril o receptu za dolgo življenje, svojo visoko starost pa pripisal vsakodnevni vadbi. "Vedno sem trikrat na teden telovadil," je razkril januarja v podkastu Where Everybody Knows Your Name. "Vležem se na tla, kjer delam raztezne vaje in jogo," je povedal in dodal, da uporablja tudi pripomočke za vadbo, s pomočjo katerih razgiba celotno telo in se dodobra prepoti. Zvezdnik je takrat dejal, da se že veseli svojega 100. rojstnega dne in razkril, da načrtuje veliko zabavo.