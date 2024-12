Dick Van Dyke: Toliko sem star, da bi lahko bil Bidnov oče

OGLAS

Dick Van Dyke je le nekaj dni oddaljen od posebnega mejnika. Legendarni igralec je med nastopom v oddaji Jimmy Kimmel Live! spregovoril o tem, da bo ta mesec dopolnil 99 let. Pridružil se mu je frontman skupine Coldplay Chris Martin, ki je bil gost v večerni oddaji, da bi predstavil videospot skupine All My Love. Van Dyke, ki igra v videospotu, pa se je večkrat pošalil na račun svoje starosti.

Dick Van Dyke FOTO: Profimedia icon-expand

47-letni Martin je obudil trenutek s snemanja, ko je Van Dykov 73-letni sin pristopil k igralcu in ga prosil za dovoljenje. "To je bil tako sladek prizor med očetom in sinom," je dejal Martin in se pošalil: "Ampak oba skupaj sta stara že 176 let." Jimmy Kimmel je poudaril, da ni samo igralčeva starost impresivna, ampak tudi starost njegovih otrok. Van Dyke je namreč oče 74-letnemu sinu Christianu, 68-letni hčerki Stacy in 63-letni Carrie."Dovolj sem star, da bi bil oče Joeju Bidnu," se je pošalil zvezdnik. V svoji 70-letni karieri je Van Dyke očaral občinstvo s svojimi ikoničnimi nastopi v filmih, kot sta Mary Poppins in Chitty Chitty Bang Bang, ter presegel številne rekorde. Med drugim je postal najstarejši dobitnik dnevnega emmyja.

Chris Martin in Dick Van Dyke. FOTO: Profimedia icon-expand