Dick Van Dyke zaradi bolezni izpustil vsakoletni dogodek

"Obvestiti vas moram, da Dick ne bo praznoval z nami. Zelo mi je žal. Ko si star 99 let in pol, imaš dobre in slabe dneve. Danes, žal, zanj ni dober dan. Obžaluje, da ne more biti tukaj z vami," je zbranim povedala 53-letnica in jih opomnila, da njenemu možu dogodek veliko pomeni.

"Je praznovanje našega otroštva, glasbe, ki je v nas, in Dick Van Dyke je velik del tega," je povedala in dodala, da so njegovi oboževalci najboljši ljudje, kar jih je kdaj spoznala. "Vandy Camp dogodki so čudovita priložnost, da se vsi zberete na istem prostoru in se srečate," je dejala in ob tem opozorila, da je njena prisotnost pod soji žarometov zanjo velik korak iz njene cone udobja, za ta korak pa se je zahvalila prav možu in njegovi glasbeni skupini, ki ji je vlila dovolj poguma, da se je odločila za to dejanje.