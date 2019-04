Dickinson postal častni meščan mesta Sarajevo

Dickinson je nagrado sprejel osebno in rekel, da je super, da je njegov obisk pred 25 leti "še vedno pomeni veliko ljudem, da so mu dali to simbolično nagrado." "Čeprav je to velika čast, mislim, da ta nagrada enako pripada prebivalcem Sarajeva, ki so še vedno tukaj," je dejal.

Sarajevske oblasti vsako leto oblasti podeljujejo priznanja posameznikom, za katere menijo, da so prispevale k razvoju in promociji mesta. Rockerju Bruceu Dickinsonu je nagrado v sarajevski mestni hiši podelil župan Sarajeva Abdulah Skaka . Dejal je, da je bila Dickinsonova prisotnost v Sarajevu leta 1994 "eden tistih trenutkov, ko smo v Sarajevu spoznali, da bomo preživeli."

Za nagrado so ga složno izbrali člani mestnega sveta mesta Sarajevo in v obrazložitvi pojasnili, da je Dickinson kot tuji državljan pomembno prispeval k razvoju in afirmaciji Sarajeva, pa tudi k odnosom med ljudmi, ki temeljijo na solidarnosti, demokraciji in človekovih pravicah.

Dickinson je s svojo zasedbo prišel v Sarajevo s pomočjo sil OZN decembra leta 1994 in imel koncert v Bosanskem kulturnem centru. Po dveh desetletjih se je leta 2016 vrnil v Sarajevo, ko so snemali dokumentarec Scream For Me Sarajevo v režijiTarika Hodžića.