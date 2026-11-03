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Diddy bo na prostosti mesec dni prej, kot je bilo določeno

Pensilvanija, 03. 11. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Diddy

Sean Diddy Combs bo iz zapora v Pensilvaniji, kamor so ga nedavno premestili, izpuščen mesec dni prej, kot je bilo določeno. Osramočenega zvezdnika bi morali na prostost izpustiti 2. marca 2028, a bo po poročanju Page Six domov odšel že 6. februarja 2028.

Sean Diddy Combs bo služenje zaporne kazni zaključil še en mesec prej. Datum izpusta za obsojenega raperja, ki je kriv spolnih prekrškov, so premaknili že večkrat, sedaj pa naj bi ga na prostost izpustili 6. februarja 2028. Zakaj so datum znova premaknili, ni znano. Glasbenega mogula so pred mesecem iz zveznega zapora v New Jerseyju premestili v zapor v Pensilvaniji, razlog pa naj bi bil njegov razkošni način življenja za rešetkami in nenehno povzročanje težav z ostalimi sojetniki.

Sean Diddy Combs
Sean Diddy Combs
FOTO: Profimedia

56-letni raper je v začetku oktobra potreboval zdravniško pomoč zaradi udarca v glavo, ki naj bi se zgodil med pretepom z drugim zapornikom, ko naj bi se udaril v ogrodje postelje. Kot so pozneje poročali ameriški mediji, naj bi se Combs v spor zapletel z jamajškim dilerjem, ki je znan pod vzdevkom Dudus in služi 23-letno zaporno kazen.

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Combs je bil julija lani obsojen po dveh točkah obtožnice zaradi prevažanja ljudi v spolne namene in prostitucije. V zaporu bi moral skupno preživeti 50 mesecev.

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