Diddy bo na prostosti mesec dni prej, kot je bilo določeno

Sean Diddy Combs bo služenje zaporne kazni zaključil še en mesec prej. Datum izpusta za obsojenega raperja, ki je kriv spolnih prekrškov, so premaknili že večkrat, sedaj pa naj bi ga na prostost izpustili 6. februarja 2028. Zakaj so datum znova premaknili, ni znano. Glasbenega mogula so pred mesecem iz zveznega zapora v New Jerseyju premestili v zapor v Pensilvaniji, razlog pa naj bi bil njegov razkošni način življenja za rešetkami in nenehno povzročanje težav z ostalimi sojetniki.