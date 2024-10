Diddy deležen 120 novih obtožb spolnega napada: Starost žrtev je šokantna

Kot je razkril v svojem govoru, naj bi bila Diddyjeva najmlajša žrtev stara le devet let, ko jo je osramočeni raper spolno napadel. 54-letnik naj bi otrokom obljubljal televizijsko ali glasbeno kariero, prepričal pa jih je z besedami, da bo iz njih naredil zvezde. Odvetnik je med drugim še dejal, da so žrtve enakomerno razdeljene na moške in ženske. "Za zaprtimi vrati bomo razkrinkali tiste, ki so omogočili to početje. To zadevo bomo obravnavali ne glede na to, koga dokazi navajajo," je dejal Buzbee in s tem napovedal, da se niti slavni obrazi, v primeru, da so sokrivi, ne bodo izognili kazni.