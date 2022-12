Diddy hčeri dvojčici za rojstni dan presenetil z luksuznima avtomobiloma

Sean Diddy Combs je svoji najstniški hčerki za 16. rojstni dan razveselil z novima luksuznima avtomobiloma. Dvojčici, ki ju ima s pokojno ženo Kim Porter , sta pred dnevi praznovali rojstni dan, obeležili pa sta ga z razkošno zabavo, na kateri je za največje presenečenje poskrbel njun ponosni oče. Kot dokazujejo posnetki, ki so jih povabljenci objavili na družbenih omrežjih, sta bili Jessie in D'Lila z darili zadovoljni.

Dvojčici Jesse in D'Lila Combs

Glasbenik je svoji hčerki ponosno pospremil do njunih novih jeklenih konjičkov, dvojčici, ki sta nosili ujemajoči se roza-beli obleki, pa sta bili nad dariloma navdušeni. Obe sta očeta objeli, nato pa sta se z največjim veseljem usedli vsaka za volan svojega novega avtomobila, katerih cena se giba med 42 tisoč in 203 tisoč evri.

Dekleti sta se zabavali skupaj z množico povabljenih, ki so nosili srebrne kombinezone in futuristična očala, možica pa jima je ob tem, ko so prinesli dve enaki torti, zapela rojstnodnevno pesem. Za glasbo je poskrbel raper Coi Leray, za pesem presenečenja pa je poskrbel tudi njun brat Quincy Combs, ki je glasbenik, prav tako kot očim.