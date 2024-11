Diddy iz zapora poklical pričo in skušal vplivati na pravni postopek

Sean Diddy Combs je že od septembra v pridržanju, kjer bo ostal vse do sojenja zaradi obtožb trgovine z ljudmi v spolne namene, omamljanja in spolnih zlorab, kot trdi tožilstvo, pa naj bi 55-letni zvezdnik iz zapora kontaktiral več ljudi, ki bi lahko v njegovem imenu vplivali na pričo, za ta namen pa naj bi uporabljal telefonske račune sojetnikov in po tretjih osebah navezal stik z osebami, ki niso na seznamu tistih, ki jih lahko pokliče.

Kot je na sodišču povedalo tožilstvo, so po pregledu posnetkov klicev ugotovili, da je Combs svojim družinskim članom naročil, naj kontaktirajo potencialne priče v njegovem primeru, ki niso na njegovem seznamu dovoljenih stikov. 55-letnik je trenutno pridržan v zveznem zaporu na Manhattnu in zanika vse obtožbe.

Glasbeniku, ki je najbolj znan po hitih I'll Be Missing You in Mo' Money, Mo' Problems, so zavrnili možnost plačila varščine, saj bi lahko do sojenja skušal vplivati na priče. Njegovi odvetniki so pred dnevi ponovno podali prošnjo, v kateri so zaprosili za možnost, da bi zvezdnik proti plačilu 47 milijonov evrov bil ves čas pod strogim nadzorom, a bi čas do sojenja pričakal v hišnem priporu.