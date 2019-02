Diddy 'izgubil glavo' v muzeju voščenih lutk

Voščena lutka Seana "Diddyja" Combsa je tako zaradi neznanega storilca ostala brez glave, saj naj bi jo nekdo premočno porinil, newyorška policija pa zdaj išče storilca.

Kot so potrdili možje postave, je nek moški zvečer vstopil v muzej v bližini Times Squarea, kjer je podrl voščeno lutko v hali, kjer imajo zvezdnike z "A-liste". Menedžer muzeja Tom Middleton pa je razložil, da figure nimajo ograjic ali vrvi, ki bi onemogočale dostop, kar pomeni, da se lahko obiskovalci prosto in spoštljivo z njimi fotografirajo in podobno.

A tokrat očitno ni bilo tako, zato bodo poskušali škodo na poškodovani Diddyjevi lutki čim prej popraviti. Raper in glasbeni mogotec je sicer svojega voščenega dvojnika v newyorškem muzeju Madame Tussauds dobil pred desetletjem.