Diddy je moral zaradi nasilja nad Cassie vrniti ključ mesta New York

Sean "Diddy" Combs je vrnil svoj ključ mesta New York po zahtevi župana Erica Adamsa v odgovor na objavo videa, ki prikazuje glasbenega mogotca, kako napade R&B pevko Cassie. Iz županovega urada so sporočili, da je Combs vrnil ključ, potem ko je Adams 4. junija poslal pisma pisarnama glasbenika v New Yorku in Kaliforniji, v katerih je preklical ključ in prosil, naj se ga pošlje nazaj mestni hiši. Mesto je ključ prejelo 10. junija. V svojem pismu je Adams zapisal, da je bil "globoko vznemirjen" zaradi napada in dodal: "Ostro obsojam ta dejanja in stojim v solidarnosti z vsemi preživelimi v družinskem nasilju in nasilju na podlagi spola."